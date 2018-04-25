إسرائيل المستفيد الوحيد من تصلب إثيوبيا بشأن السد

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كشف نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، عن أن دولة إسرائيل فى الفترة الحالية تسعى بكل ما تملك من جهود إلى الوصول إلى تحقيق حلمها الأزلي وهو الاستفادة بشكل أو بآخر من مياه نهر النيل، إذ أنه تناثرت أنباء مؤخرًا بين خبراء المياه أن إسرائيل تحاول جاهدة لاستغلال  الممرات المائية العملاقة المتواجدة أسفل قناة السويس لهذا الغرض ويساعدها فى ذلك القانون الجديد المعدل للزراعة وطرق الاستفادة من مياه النيل فى مصر، وبناء على ذلك تجمدت إثيوبيا في قراراتها وتصر بعدم فتح المفاوضات ثانية مع مصر والسودان حول  حصص المياه.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إسرائيل تعد عدتها لنقل مياه النيل من خلال الممرات العملاقة التي أقام تحت قناة السويس بينما يضر ذلك  بسيناء، وقد يكون تعديل قانون الزراعة الجديد يستخدم للضغط على المصريين في التحكم في مساحات الزراعة  وتستفيد منه إسرائيل من ناحية أخرى".

وتابع خبير الاقتصاد الدولى قائلاً: "التفسير المنطقي الوحيد والمسار المستقبلي المحتمل قريبًا، ربما قبل نهاية العام الحالي أن المحيط الأفريقى تسعى إسرائيل لفرض نفوذها عليه كما أنها تتدخل لدى إثيوبيا لإبداء قدر من المرونة في توفير احتياجات مصر المائية مقابل ثمن يبدو بسيطًا وهو تحقيق حلم إسرائيل في وصول مياه النيل لحل واحدة من مشكلاتها الوجودية، التعنت الإثيوبي المتصلب والذي وصل حد رفض التفاوض مع مصر والسودان مجددًا يصب في التمهيد لهذا المسار".

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