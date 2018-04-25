أمن القاهرة ينقذ 21 طالبًا بعد فقدانهم بمحمية وادي دجلة

25 أبريل 2018 - 12:18 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إنقاذ 21 طالبا بالمرحلة الإعدادية بعد فقدانهم بمحمية وادي دجلة.

وردت معلومات لنجدة القاهرة، تفيد باحتجاز أتوبيس يستقله طلاب داخل محمية وادي دجلة بمنطقة المعادي.

وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالمديرية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لإنقاذ الطلبة.

وتبين أنه حال تواجد الأتوبيس رقم هـ أ ب 526 سياحة تابع لمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس يستقله 21 طالبا بالمرحلة الإعدادية صحبة سائق السيارة ومشرفين بذات المدرسة بالمحمية تمهيدًا للتخييم والمبيت ونتيجة لسوء الأحوال الجوية المفاجئة وسقوط الأمطار أدى إلى تعطل السيارة وانهيار جزء من مدخل المحمية وتعذر تحركهم وسط مخرات السيول والمدقات الجبلية.

تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان فقدان الطلاب داخل مدق بالمنطقة الجبلية، وقامت بالوصول للطلاب وإنقاذهم من وسط مخرات السيول والمدقات الجبلية على مسافة 3 كيلو داخل الجبل داخل منطقة وعرة ومدقات ومخرات للسيول سالمين ولم يصبهم أي مكروه.

قامت الشرطة بتأمينهم وسط المنطقة الصحراوية وهم في طريقهم للخروج، وتم تسليمهم لذويهم بعد إنقاذهم وتوفير وسيلة انتقال أخرى.