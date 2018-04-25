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السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

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السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

الرياضة

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن
السفير البريطاني جون كاسن

محمد الخرو

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استعان السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن بمشهد الفنانة عبلة كامل من فيلم سيد العاطفي أثناء تواجدها في الاستاد تغني: "خدوا 6 رايح خدوا 4 جاي" للسخرية من هزيمة روما بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ليفربول الإنجليزي الذي يعلب بين صفوفه اللاعب محمد صلاح.

ونشر "كاسن" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة بنتيجة المباراة، وعلق عليها قائلًا: "النتيجة دي عايزة لقطة الأستاذة عبلة كامل بتيشرت ليفربول في استاد أنفيلد.. خذوا 5 رايح.. يا مسهل، أو بالإنجليزي فينجرز كروسد".

وتعد تلك المباراة مباراة استثنائية للنجم المصري محمد صلاح هداف الريدز، بعد أن نجح في تسجيل هدفين في قمة الروعة والمهارة، وصنع هدفين آخرين لساديو ماني وفيرمينو، ليقدم مباراة خاصة له في بطولة دوري الأبطال أمام فريقه السابق.
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