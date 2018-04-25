» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول

25 أبريل 2018 - 12:34 م

استعرض يسرى فودة، الإعلامى والكاتب الصحفى المصرى، صورة لعدد من أشهر نجوم نادى لفربول الإنجليزى فى العقود السابقة، ويبدو عليهم ردود أفعال الفرحة والانبهار الشديد خلال مشاهدتهم تسجيل الهدف الأول للاعب المصرى المحترف محمد صلاح خلال مباراة ناديه ليفربول الإنجليزى أمام نادى روما الإيطالى.

وقال فودة خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رد فعل سوبر نجوم ليفربول بعد تسجيل صلاح هدفه الأول أمام روما، رقم واحد كِني داغليش اسكتلندي حاصل على وسام "عضو الإمبراطورية البريطانية" نجم ليفربول من 1971 إلى 1991 محمد صلاح لم يكن قد ولد بعد".

وأضاف الإعلامى المصرى: "إيان رش ويلزي رقم 2 فى الصورة لا يزال على قمة هدافي ليفربول تاريخيًا عندما تركه عام 1996 وقتها كان محمد صلاح في الرابعة من عمره، أما رقم 3 هو جيرار أولييه فرنسي درب ليفربول من 1998 إلى 2004 فاز معه أثناءها بدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج عام 2001 وقتها كان محمد صلاح في التاسعة من عمره ".



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