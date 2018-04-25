» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات

25 أبريل 2018 - 12:45 م

قرر المستشار عبد الرحمن أمين، مدير نيابة مصر الجديدة، إحالة بائع كبدة لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل نجل شقيقته، للخلاف بينهم على 5 جنيهات ثمن "ساندوتش كبدة".

وردت معلومات لقسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بمصرع عامل إثر إصابته بطعنة سكين، وتبين أن المتهم "خال" المجنى عليه ويعمل بائع كبدة بمنطقة ألماظة.

وذكرت التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، بسبب الخلاف على 5 جنيهات ثمن "سندوتش كبدة"، ليتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه ثم إحالته للجنايات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.