وزير الداخلية يتفقد معهد تدريب القوات الخاصة

25 أبريل 2018 - 12:51 م

تفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، المراحل النهائية لإنشاء وتنفيذ المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة استعدادًا لافتتاحه، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية.

ويستهدف مشروع إنشاء المعهد - الذي تم تنفيذه على مساحة 78 فدانًا ويعد من أكبر المعاهد التدريبية الأمنية في منطقة الشرق الأوسط - الارتقاء بمستوى التدريب التخصصي لرجل الشرطة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل الأمني، بما ينعكس بالإيجاب على الأداء التنفيذى.

وروعى في تصميم منشآت المعهد تحقيق أعلى نسب استفادة تدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وتم تجهيزه بأحدث المعدات التدريبية وتزويده ببرامج متطورة لتقييم المتدرب خلال فترة تلقيه البرنامج التدريبى وقياس مدى الاستفادة منه وفقًا للمعدل الزمني المحدد، وكذا إخضاع المتدرب لفحص بدني شامل لتحديد البرنامج التدريبي الملائم.

وشملت جولة وزير الداخلية تفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال ومنشآت داخل المعهد والتي تتضمن (مبانى الإعاشة – مبانى الخدمات - العيادات الطبية - قاعات التدريب - قاعات المحاضرات النظرية – مجمع ميادين التدريب المتكاملة والتي تشمل ميادين "الاقتحام – الرماية - المحاكاة - الاشتباك - الفنون القتالية – الموانع – الرماية بالصبغة) إلى جانب صالات الألعاب الرياضية والملاعب الرياضية متعددة الأغراض.

واستمع وزير الداخلية إلى شرح حول المناهج وأساليب التدريب التي تعتمد على أحدث النظم والأساليب التدريبية في المجال الأمني.