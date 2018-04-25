الجندي: هذا السؤال سيرسب فيه الجميع حتى الأنبياء

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان سيعرض عليه 3 أسئلة يوم القيامة، يجب أن يرد عليها، الأول والثانى بخصوص الأوامر والنواهى التى فرضها على عباده، ويمكن أن يمر منهما بالعفو والمغفرة وشفاعة الأنبياء والشهداء.

وأضاف  الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "السؤال الثالث محدش هيعرف يرد عليه، حتى الأنبياء الخمس وعشرين، و400 ألف نبى غير مرسل، والصحابة والأولياء والخواص من الخلق، لن يستطيعون  الرد على هل شكرت الله نعمه".

وتابع: "الشكر فقه كبير جدًا، لأن قليل من عباد الله شكور، وشكر ربنا ليس بقول حمدناه وشكرناه"، مستشهدا بقول الله تعالى: "اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ".

 

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