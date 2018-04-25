بالصور.. رعد وبرق وأمطار غزيرة بالغربية

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أون لايف

العاصمة الإدارية

الخشت

شهدت محافظة الغربية الأربعاء، حالة من الطقس السييء وذلك بعد أن انتشر فى سماء المحافظة سحب كثيفة صاحبتها برق ورعد وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على جميع المناطق ما أدى تراكم المياه أسفل الكبارى والأنفاق وإلى صعوبة فى حركة سير المواطنين بالشوارع.

ومن جانبها رفعت غرفة عمليات المحافظة من حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة لمجالس المدن وشركة مياه الشرب لرفع مياه الأمطار أولاً باول.

كما رفعت شركة الكهرباء بالغربية من حالة الطوارئ ومنعت الاجازات للفنيين تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي عن أي منطقة أو حي بسبب الأمطار المفاجئة التي تشهدها المحافظة.



 


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