مياه الأمطار تغطى السيارات فى شوارع التجمع

25 أبريل 2018 - 02:17 م

استغاث سكان شارع التسعين بالتجمع الخامس بالمسئولين من مياه الأمطار، على الهواء.

وقالت سهير عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشى ، أحد أهالي المنطقة: "إن السيارات كلها غارقة في المياه واتصلنا بالحي ومحدش بيرد علينا".

وأضافت "محدش سأل فينا، ومش عارفين ندخل بيوتنا".

وتابعت:"الدنيا بايظة في التجمع الخامس ونطالب المسئولين بإنقاذنا من مياه الأمطار، وشفط المياه".

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