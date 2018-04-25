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مياه الأمطار تغطى السيارات فى شوارع التجمع

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استغاث سكان شارع التسعين بالتجمع الخامس بالمسئولين من مياه الأمطار، على الهواء.

وقالت سهير عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشى ، أحد أهالي المنطقة: "إن السيارات كلها غارقة في المياه واتصلنا بالحي ومحدش بيرد علينا".

وأضافت "محدش سأل فينا، ومش عارفين ندخل بيوتنا".

وتابعت:"الدنيا بايظة في التجمع الخامس ونطالب المسئولين بإنقاذنا من مياه الأمطار، وشفط المياه".

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