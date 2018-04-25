  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
صلاح

وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح

محمد صبحي

قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

عماد الدين حسين

ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

مطر

10 صور شاهدة على "ليلة رعب" الأمطار بمصر

صلاح

رسميًا.. صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض

الداخلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار المرج

السيسي

3 رسائل وجهها "السيسي" في ذكري تحرير سيناء

هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان

بالفيديو.. الإسكان تزف بشري سارة للمواطنين

ارشيف

"الجبلاية" تطيح بصورة محمد صلاح من طائرة الفراعنة

القبض على صاحب ورشة لصناعة السلاح فى المنصورة

قضايا وحوادث

القبض على عامل بعد انتحاره في قنا
القبض على عامل بعد انتحاره في قنا

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

عاطل يعتدي على سيدة عجوز جنسيًا

#

القبض على عاطل بحوزته مخدرات

#

سمكرى ينتحل صفة ضابط

#

بلطجي يطلق"كتيبة كلاب" على رجال الأمن أثناء القبض عليه

ألقت قوات مكافحة المخدرات القبض على عامل لإدارته ورشة بالمنصورة لتصنيع وتعديل الأسلحة والاتجار فيها.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام "محمد. ك" حاصل على دبلوم تجارة – ومقيم المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائه بدائرة القسم، متخذاً من إحدى متاجر بيع أدوات الصيد الكائن بدائرة قسم شرطة ثانى المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته 10 طبنجات معدلة مختلفة الأنواع، و27 بندقية ضغط هواء، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعديل للأسلحة.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى فى إدارة ورشة لتعديل الأسلحة إلى أسلحة نارية وحيازته للأسلحة المضبوطة والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. "المصرى" يعتذر عن دورى أبطال العرب
» شاهد نيويورك قبل 100 عام
» زعيم روحى ينتظره السجن مدى الحياة لاغتصاب فتاة 16 عامًا
» اتهامات لرئيس "فيفا" بمنع المغرب من استضافة مونديال 2026
» كلوب: إصابة هذا اللاعب ستبعده عن مونديال روسيا
» إحالة قاتل ابن شقيقته للجنايات بسبب 5 جنيهات
» حارس بن لادن يتقاضى هذا الراتب فى ألمانيا
» شاهد رد فعل نجوم ليفربول القدامى على هدف "صلاح" الأول
» بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل
» بالصور.. شيرين تعود لقلعة الكبش بعد وفاة والدها
» الزيوت الساخنة بديل "الإكستنشن"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون