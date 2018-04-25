» وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح

25 أبريل 2018 - 02:26 م

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بتجنيد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الجيش الإسرائيلي، وذلك عقب تألقه خلال الفترة الماضية وآخرها تسجيله هدفين في مرمي فريقه السابق روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب ليبرمان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأتصل برئيس الأركان لأطلب منه ضم محمد صلاح إلى الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد فوز ليفربول على ضيفه روما الايطالي 5-2 في ذهاب نصف النهائي على ملعب أنفيلد".

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم إلى 43 هدفًا في مختلف المسابقات، وذلك بعد نيله جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم