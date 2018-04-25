جامعة المنيا تشارك فى المؤتمر الدولى لرابطة الجامعات الإسلامية

25 أبريل 2018 - 02:28 م

شارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا في المؤتمر الدولي العاشر لرابطة الجامعات الإسلامية، والذي انطلقت فعالياته بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان "حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الله التركي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة رؤساء وممثلي نحو 100 جامعة مصرية وعالمية، وذلك خلال الفترة من 25 – 27 أبريل الجاري.

وأشار الدكتور جمال ابو المجد بأن المؤتمر يهدف إلي إلقاء الضوء علي أدوات الأقتصاد والتمويل الإسلامي وعرض التجارب الناجحة التي حققها هذا النظام في عدد من الدول العربية وفي أفريقيا، بالإضافة إلي مناقشة كيفية التغلب علي الأزمات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف المنشودة من الاهتمام بسياسات تطوير التعليم وتحقيق الرعاية الاجتماعية ومعالجة مشكلات الفقر والجهل والمرض عن طريق الاقتصاد والتمويل الاسلامي.

مؤكداً علي أهمية تبني الجامعات لفكر التمويل الاسلامي والاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي استخدمت الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر مجموعة من المحاور عن أهمية الاقتصاد والتمويل الإسلامي في متطلبات تطوير البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي وتفعيل دور الوقف الاسلامي والصكوك التنموية والمصارف والبنوك الإسلامية لتمويل المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة، ومحور عن دور الاقتصاد والتمويل الاسلامي في مواجهة الأزمات المالية، ومحور عن الابعاد الاجتماعية والتنموية للاقتصاد الاسلامي واخيراً محور لعرض نماذج من التجارب التنموية الرائدة في المجتمعات الإسلامية.