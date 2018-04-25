المدعى العام العسكرى الليبى يهرب من خاطفيه

25 أبريل 2018 - 02:42 م

قالت عائلة المدعى العام العسكرى فى حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، اللواء مسعود أرحومة، أنه تمكن من الهروب من خاطفيه، بعد أكثر من شهر على اختطافه من قبل مجموعة مسلحة بالعاصمة طرابلس، وفق إعلام محلى.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن عائلة أرحومة، قولها إن الأخير تمكّن، فجر الأربعاء، من الفرار من خاطفيه، وتوجه إلى مكان آمن في مدينة الرجبان (162 جنوب غرب طرابلس).

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل حكومة الوفاق حول عملية اختطاف أرحومة، أو هروبه من خاطفيه.

وفي 15 مارس الماضي، ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مجموعة مسلحة اختطفت أرحومة من أمام منزله، في منطقة صلاح الدين جنوب غربي العاصمة طرابلس.

ولم تعلن أي جهة، آنداك، مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا فوضى أمنية وصراعا على السلطة بين حكومتين، هما: حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق) ولكل منهما قواتا مسلحة.