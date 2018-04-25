الحريرى فى عيد تحرير سيناء: تحية للشهداء من العسكريين والمدنيين

25 أبريل 2018 - 03:00 م

وجه النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، التحية للشهداء من رجال القوات المسلحة والمدنيين الذين سقطوا خلال أحداث عديدة للدفاع عن الأرض المصرية على مر التاريخ وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ33 لعيد تحرير سيناء.

وقال الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحية لكل شهدائنا الأبرار العسكريين والمدنيين الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب مصرية وأمن مصر وآمان المصريين ، عدونا فى حرب أكتوبر كان دايما بيحاول يوهمنا بقوته التى لا تقهر وخط بارليف المنيع، تخيلوا لو الجيش والشعب المصرى العظيم استسلم لهذه الأوهام، تخيلوا لو الجيش يأس والجنود أحبطت، تخيلوا لو فقدنا ثقتنا بأنفسنا".

وأضاف النائب البرلمانى: "أى عدو بيحاول يوهمك أنه الأفضل والأقوى، قوتك الحقيقية فى ثقتك فى نفسك وقدراتك وإمكانياتك، أعظم وأجمل النجاحات تأتى عقب الانكسارات والهزائم".