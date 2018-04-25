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رئيس مياه بني سويف: لدينا 1000 كيلومتر مواسير بحاجة للتغيير

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بنى سويف

مصطفى البحار

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قال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب، لدينا 1000 كيلومتر مواسير بحاجة للتغيير الشامل بإجمالي مليار ونصف جنيه، متابعًا: "لدينا خطة عمل لتغييرها تتمثل في تغيير 60 كيلومترًا سنويًا وفق الخطة واعتمادات وزارة التخطيط والمالية".

جاء ذلك خلال تنفيذ مبادرة (نقطة مياه تساوي حياة) لترشيد استهلاك مياه الشرب في المصالح الحكومية والخدمية بنسبة 80% من خلال تعميم نظام حديث عبارة عن قطعة مصممة يتم تركيبها بصنابير (حنفيات ) المياه بحضور المحافظ شريف حبيب حيث تم تركيب هذه القطع بمبنى ديوان عام المحافظة لتوفير استهلاك المياه بالمبنى وبمسجد الرضا شرق النيل ومسجد عمر بن عبدالعزيز وكنيسة الملاك ميخائيل بحي الأزهري بمدينة بني سويف فضلا عن مباني الوحدة المحلية لمدينة بني سويف مديرية الزراعة.

أكد محافظ بني سويف، أن الحفاظ على المياه وتوفير استهلاكها أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا علينا جميعًا، لافتًا إلى إطلاق مبادرة تركيب "قطعة ترشيد المياه" على جميع المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والكنائس، مع نزول حملات توعية للمواطنين على تركيبها، وتوجيه أئمة المساجد للتذكير بأهمية الترشيد.

وتابع: "مع وصولي لعملي بالمحافظة لاحظت عدم جودة المياه بالاستراحة الخاصة بي وبعد مراجعة خطوط المياه توصلنا إلى أن المشكلة كانت في مواسير المياه الفرعية داخل الاستراحة والتي لم يتم تغييرها منذ إنشائها، وقمنا بتغييرها على الفور"، وأعقب ذلك تركيبي لقطعة ترشيد المياه بالاستراحة والمكتب الخاص بي".

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