رئيس مياه بني سويف: لدينا 1000 كيلومتر مواسير بحاجة للتغيير

25 أبريل 2018 - 03:09 م

قال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب، لدينا 1000 كيلومتر مواسير بحاجة للتغيير الشامل بإجمالي مليار ونصف جنيه، متابعًا: "لدينا خطة عمل لتغييرها تتمثل في تغيير 60 كيلومترًا سنويًا وفق الخطة واعتمادات وزارة التخطيط والمالية".





جاء ذلك خلال تنفيذ مبادرة (نقطة مياه تساوي حياة) لترشيد استهلاك مياه الشرب في المصالح الحكومية والخدمية بنسبة 80% من خلال تعميم نظام حديث عبارة عن قطعة مصممة يتم تركيبها بصنابير (حنفيات ) المياه بحضور المحافظ شريف حبيب حيث تم تركيب هذه القطع بمبنى ديوان عام المحافظة لتوفير استهلاك المياه بالمبنى وبمسجد الرضا شرق النيل ومسجد عمر بن عبدالعزيز وكنيسة الملاك ميخائيل بحي الأزهري بمدينة بني سويف فضلا عن مباني الوحدة المحلية لمدينة بني سويف مديرية الزراعة.





أكد محافظ بني سويف، أن الحفاظ على المياه وتوفير استهلاكها أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا علينا جميعًا، لافتًا إلى إطلاق مبادرة تركيب "قطعة ترشيد المياه" على جميع المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والكنائس، مع نزول حملات توعية للمواطنين على تركيبها، وتوجيه أئمة المساجد للتذكير بأهمية الترشيد.



