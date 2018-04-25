» غدًا.. الأسرة تنظر نفقة ومؤخر طليقة ''كهربا''

25 أبريل 2018 - 03:10 م

تنظر غدًا، الخميس، محكمة الأسرة بزنانيرى، الدعوى القضائية المقامة من المذيعة سارة خليفة، ضد طليقها محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك والمعار حاليًا لنادى جدة السعودى، والتى تطالبه فيها بدفع 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق، وكذلك نفقة عدة ومتعة بعد تطليقه لها غيابيًا.

يشار إلى أن المحكمة قد أصدرت حكمًا تمهيدًا بإحالة ملف قضية مؤخر صداق طليقة "كهربا" ونفقة عدتها ومتعتها إلى الخبراء.

وتعود بداية أحداث الواقعة عندما أقامت طليقة "كهربا" دعوى حملت رقم 556 لسنة 2017 وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة عدة ومتعة بعد تطليقه لها غيابيًا وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج، وقالت طليقة "كهربا"فى دعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الزواج الشرعى المؤرخ فى 15 يونيو 2016، وقام بتطليقها غيابيا ولم تعلم بطلاقها ولم يتم إعلامها بوثيقة الطلاق.

وتابعت: "أن مؤخر الصداق كان 50 ألف جنيه وقد طالبت لاعب الزمالك مرارًا وتكرارًا بأن يقوم بإعطائها مؤخر صداقها، ولكنه رفض لافتة إلى أن "كهربا" قد قام بتطليقها غيابيًا دون رضاها، الأمر الذى تستحق من خلاله نفقة عدة ومتعة تقدرها المحكمة، واختتمت دعواها: "وحيث إن المدعى عليه ميسور الحال فهو لاعب كرة بنادى الزمالك، وكان معارًا لنادى اتحاد جدة السعودى، فقد تقدمت بطلب تسوية أمام لجان فض المنازعات الأسرية، وقيد برقم 498 لسنة 2017 ولم يتم التوصل لحل مما حدا بها إقامة الدعوى مطالبة بحقوقها".