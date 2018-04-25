» بيان من ليفربول بشأن أعمال عنف ضد مشجع

25 أبريل 2018 - 03:12 م

قدّم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري، محمد صلاح، الشكر لخدمات الطوارئ وأعضاء الدعم الخاصين بالفريق الذين قدموا الرعاية والعلاج لضحية مشجعي روما، الذين حاولوا قتل مشجع ليفربولي عمره 53 قبل بداية اللقاء.

وقال النادي في بيانه: "نادي ليفربول لكرة القدم سيواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية لإثبات الحقائق، في أعقاب حادثة خطيرة ومثيرة للإزعاج في أنفيلد الليلة الماضية والتي تركت مؤيدًا يبلغ من العمر 53 عامًا في حالة حرجة في المستشفى".

وأضاف البيان: "الأولوية الأولى للنادي هي سلامة جميع المشجعين الذين يحضرون المباريات، ولا ينبغي أبدًا إخضاع المشجعين الذين يحضرون المباراة لبيئة من العنف أو الهجوم".

كانت شرطة ليفربول أعلنت أنه تم اعتقال رجلين من مشجعي روما حاولوا قتل مشجع ليفربولي عمره 53 قبل بداية اللقاء، الرجل في حالة حرجة بعد إصابته بالرأس، نادي ليفربول أصدر بيانا يعلن الدعم الكامل للضحية وأسرته.



