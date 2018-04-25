» أمطار غزيرة على بني سويف

هطلت أمطار غزيرة مصاحبة للرعد والبرق على أغلب مراكز ومدن محافظة بنى سويف تسببت فى اختفاء حركة المواطنين بشكل شبه كامل فى الشوارع وخفت جدا حركة السيارات ونتج عنه انقطاع فى التيار الكهربائى
كانت بنى سويف قد تعرضت لأمطار غزيرة تسببت فى غرق الشوارع التى تحولت إلى بحيرات وبرك طينية وتباطؤ الحركة بالطرق الزراعية الفرعية نتج عنها توقفت الحركة المرورية للسيارات والمواطنين حيث ساد الهدوء الشديد مجمع مواقف محى الدين ومحطة السكك الحديدية.
وأغلق أصحاب المحال التجارية أبوابها بسبب هطول الأمطار المفاجئة والتي أغرقت الشوارع، وأكد العميد حسام الشايب مدير إدارة مرور بنى سويف أنه لم ينتج عن تساقط الأمطار أى حوادث حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا مكثفًا لرجال المرور بالطرق العامة؛ تحسبًا لوقوع أى حوادث بسبب هطول الأمطار.
وأعرب الأهالى عن استيائهم من عجز المحليات بمختلف مدن المحافظة فى التعامل مع الأمطار الغزيرة وتساءلوا أين المحافظ وأين رؤساء المدن والقرى
وجه المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف رؤساء المدن والقرى وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والطرق والحماية المدنية والمرور وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية بإعلان حالة الطوارئ القصوي بين كافة الأجهزة حتي الانتهاء من أعمال مواجهة آثار الأمطار وتجنيد كافة الإمكانيات لشفط المياه وفتح البالوعات ومعالجة أماكن تجمعات المياه وأن يقوم النواب بمتابعة الأعمال كل في نطاق منطقته
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال وتسهيل حركة المرور.