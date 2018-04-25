» أمطار غزيرة على بني سويف

هطلت أمطار غزيرة مصاحبة للرعد والبرق على أغلب مراكز ومدن محافظة بنى سويف تسببت فى اختفاء حركة المواطنين بشكل شبه كامل فى الشوارع وخفت جدا حركة السيارات ونتج عنه انقطاع فى التيار الكهربائى كانت بنى سويف قد تعرضت لأمطار غزيرة تسببت فى غرق الشوارع التى تحولت إلى بحيرات وبرك طينية وتباطؤ الحركة بالطرق الزراعية الفرعية نتج عنها توقفت الحركة المرورية للسيارات والمواطنين حيث ساد الهدوء الشديد مجمع مواقف محى الدين ومحطة السكك الحديدية.

وأغلق أصحاب المحال التجارية أبوابها بسبب هطول الأمطار المفاجئة والتي أغرقت الشوارع، وأكد العميد حسام الشايب مدير إدارة مرور بنى سويف أنه لم ينتج عن تساقط الأمطار أى حوادث حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا مكثفًا لرجال المرور بالطرق العامة؛ تحسبًا لوقوع أى حوادث بسبب هطول الأمطار.