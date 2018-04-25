» رفع حالة الطوارئ لسقوط أمطار على مدن البحر الأحمر

شهدت مدينة الغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب والغيوم.
كما حذرت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب من احتمالية سقوط أمطار على المدينة، طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية، وأعلنت المدينة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى موقف، وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، استمرار العمل بمينائي سفاجا والغردقة.
وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة .
وأصدر عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع أي أحداث طارئة.
كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق، ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق.