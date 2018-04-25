» رفع حالة الطوارئ لسقوط أمطار على مدن البحر الأحمر

كما حذرت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب من احتمالية سقوط أمطار على المدينة، طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية، وأعلنت المدينة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى موقف، وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، استمرار العمل بمينائي سفاجا والغردقة.

كما حذرت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب من احتمالية سقوط أمطار على المدينة، طبقًا لخريطة التنبؤات الجوية، وأعلنت المدينة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى موقف، وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، استمرار العمل بمينائي سفاجا والغردقة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة .

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة .