إعلان حالة الطوارئ تحسبًا للسيول

25 أبريل 2018 - 04:18 م

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة اليوم، الأربعاء، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى؛ تحسبًا لسقوط مزيد من الأمطار والسيول.

وأكد "فهمي"، أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، أمس، تسببت في بعد الخسائر بالمحميات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتلقى تقريرًا كل ساعة عن حالة المحميات، وأنه تم إغلاق بعض المحميات لمدة 48 ساعة تحسبًا لسقوط المزيد من الأمطار والسيول، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت أن الموجة مستمرة، وهناك احتمال سيول غير متوقعة في البحر الأحمر وسيناء.



