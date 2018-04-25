«السيسي»: الأطماع في سيناء لم تنته

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تحرير

سيناء

السيسي

الأطماع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأطماع في سيناء لم تنته، وإن التحديات ما زالت متواصلة، بعد 36 عاما على تحريرها.

وأشار السيسي، في كلمة بثها التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إلى أنه: "بعد 36 عاما من تحرير سيناء ننظر أين نحن وماذا حققنا، فلا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته، وأن التحديات ما زالت متواصلة خاصة وأن قوى الإرهاب استطاعت استغلال حالة الفوضى السياسية في المنطقة لاحتلال أراض في الدول الشقيقة".

وأضاف: "ذكرى تحرير سيناء، بها الكثير من التجليات والدروس التي نتعلمها، ومنها أن المصري لا ينسى ثأرا ولا يرضخ لهزيمة ولا يقبل استسلامنا"، وتابع: "من تجليات ذكرى تحرير سيناء أنها علمتنا أن الحق المسنود بالقوة يعلو وينتصر في النهاية، وأن الشعب لا يفرط في أرضه وقادر على الحفاظ عليها".

واختم كلمته قائلا: "إن عيد تحرير سيناء هو عيد لكل المصريين وتخليدا لإرادتهم وصلابتهم وشجاعة قواته المسلحة وبراعة الدبلوماسية المصرية، فجميعهم سطروا ملحمة تاريخية في السلام القائم على الحق، وإن هذا اليوم هو ذكري لتخليد شهدائنا الإبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة في وجدان مصر، كل عام وأنتم بخير ومصر الأبية في تقدم".

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