الكويت تطرد سفير الفلبين لهذا السبب

25 أبريل 2018 - 04:39 م

أعلنت دولة الكويت اليوم، الأربعاء، طرد السفير الفلبيني لديها، مطالبة إياه بمغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع، واستدعاء سفيرها من مانيلا للتشاور.

وأعلنت الخارجية الكويتية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن السفير الفلبيني شخص غير مرغوب فيه، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد انقضاء مهلة ممنوحة له لتسليم السلطات الكويتية قائمة تضم أسماء أفراد السفارة الفلبينية المتورطين في عمليات سرية لتهريب عاملات فلبينيات من منازل كفلائهن.

وجددت الخارجية الكويتية رفضها واستنكارها التام لتصرفات ممثلي السفارة الفلبينية، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة للأعراف الدبلوماسية والقانون الكويتي والدولي.

واتهمت الخارجية الدولة الفلبينية بالتدخل في شؤونها، منوهة بأن تصريحات المسؤولين الفلبينيين التي تتحدث عن قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت، تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، وقيل إن هذا الإجراء يهدف إلى إنقاذ العاملات المنزليات في دولة الكويت.

وأشار البيان إلى أن الخارجية الكويتية سبق أن استدعت السفير الفلبيني مرتين، لتسلّمه مذكرتي احتجاج على تصرفات أفراد سفارة بلاده وطلبا بتسليم القائمة المذكورة، معربا عن عزم الكويت بتجاوز "الحالة الاستثنائية" في العلاقات بين الدولتين، وذلك عن طريق "تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي، بعيدا عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار".



