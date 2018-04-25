  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:57 م
بحث متقدم
أرشيفية

كارثة عالمية تغرق المدن الأمريكية الكبرى

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

تعليق صادم من الحكومة على غرق القاهرة الجديدة

السيسي

«السيسي»: الأطماع في سيناء لم تنته

أرشيفية

لهذا السبب.. إيقاف 18 قناة تليفزيونية

قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

إعلان حالة الطوارئ تحسبًا للسيول

ابوتريكة

رياضيون.. احترقوا بنار السياسة

الحكومة تزيل مزارع أرز في الغربية

بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية

قيامة أرطغرل

مفاجآت مثيرة بـ «أرطغرل» بعد مقتل سعد الدين كوبيك

صلاح

وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح

محمد صبحي

قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

الكويت تطرد سفير الفلبين لهذا السبب

عرب وعالم

الكويت والفلبين
الكويت والفلبين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج

#

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

#

المشاط تلتقى رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية

#

مواجهة مصرية كويتية ودية استعدادًا لمونديال روسيا

الكويت

طرد

سفير الفلبين

أعلنت دولة الكويت اليوم، الأربعاء، طرد السفير الفلبيني لديها، مطالبة إياه بمغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع، واستدعاء سفيرها من مانيلا للتشاور.

وأعلنت الخارجية الكويتية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن السفير الفلبيني شخص غير مرغوب فيه، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد انقضاء مهلة ممنوحة له لتسليم السلطات الكويتية قائمة تضم أسماء أفراد السفارة الفلبينية المتورطين في عمليات سرية لتهريب عاملات فلبينيات من منازل كفلائهن.

وجددت الخارجية الكويتية رفضها واستنكارها التام لتصرفات ممثلي السفارة الفلبينية، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة للأعراف الدبلوماسية والقانون الكويتي والدولي.

واتهمت الخارجية الدولة الفلبينية بالتدخل في شؤونها، منوهة بأن تصريحات المسؤولين الفلبينيين التي تتحدث عن قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت، تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، وقيل إن هذا الإجراء يهدف إلى إنقاذ العاملات المنزليات في دولة الكويت.

وأشار البيان إلى أن الخارجية الكويتية سبق أن استدعت السفير الفلبيني مرتين، لتسلّمه مذكرتي احتجاج على تصرفات أفراد سفارة بلاده وطلبا بتسليم القائمة المذكورة، معربا عن عزم الكويت بتجاوز "الحالة الاستثنائية" في العلاقات بين الدولتين، وذلك عن طريق "تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي، بعيدا عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما حدث مع "صلاح" بعد مباراة روما
» رفع حالة الطوارئ لسقوط أمطار على مدن البحر الأحمر
» بيان من ليفربول بشأن أعمال عنف ضد مشجع
» مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء في السويس
» غدًا.. الأسرة تنظر نفقة ومؤخر طليقة ''كهربا''
» ضبط 5 موظفين لإهدارهم المال العام بمستشفى الغردقة العام
» غدًا.. محاكمة مرسى وآخرين بالتخابر مع حماس
» أمطار غزيرة على بني سويف
» وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح
» قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس
» ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين