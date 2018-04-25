تعليق صادم من الحكومة على غرق القاهرة الجديدة

25 أبريل 2018 - 04:46 م

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء لمتابعة الموقف وإجراءات التعامل مع الأمطار الغزيرة وكذا إجراءات الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة ببعض المناطق.

وذكر البيان أنه تم من خلال غرفة العمليات المركزية التنسيق بشكل مكثف ومستمر مع كل من (محافظة القاهرة، وزارة التنمية المحلية، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الإدارة العامة للحماية المدنية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، وذلك للمناورة بالإمكانات المتاحة لسرعة الاستجابة بمختلف المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة خاصة بمدنية القاهرة الجديدة، وتقوم جميع الأجهزة المعنية بتكثيف إجراءاتها للتعامل مع الموقف وسرعة إنهاء كافة الآثار السلبية باستخدام كافة الإمكانات المتاحة.

وأضاف البيان: "تم تخصيص الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بتداعيات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح البيان: "تتابع الغرفة باهتمام إجراءات الاستعداد بالمحافظات للاطمئنان على حالة مخرات السيول وإجراءات التطهير الدورية لها وإزالة كافة المخالفات، وإجراءات ومنشآت الحماية من مخاطر السيول، ومتابعة حالة الترع والمصارف والتأهب لرفع درجات الاستعداد طبقا للموقف، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للحدّ من مخاطر السيول الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وذكر أنه يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بشأن الأمطار والسيول المحتملة، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات والجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتشير التنبؤات الخاصة بحالة الطقس والأمطار من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري باستمرار حالة عدم الاستقرار وسقوط أمطار رعدية غزيرة قد تصل إلى حد السيول بمحافظات (جنوب سيناء – السويس – البحر الأحمر) خاصة طرق (طابا- نويبع، الزعفرانة – العين السخنة)، هذا وقد تم تحويل حركة المرور من طريق (الزعفرانة – العين السخنة) إلى طريق (الجلالة – القاهرة).

كذلك تنشط الرياح على محافظة البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج).

وأوضح البيان أنه يتم تدقيق الموقف أولا بأول بشكل مستمر نظرا للتغيرات والتقلبات السريعة في الظواهر الجوية خاصة خلال هذا الوقت من العام حتى يتسنى للجميع اتخاذ الإجراءات المطلوبة طبقا للموقف، وسوف يتم إصدار بيان دوري بتطورات الموقف.

هذا ويتم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، وتتضمن الإرشادات ما يلي:

- التوجه إلى المناطق المرتفعة الآمنة والابتعاد عن أماكن مخرات السيول ونهايات الأودية عند المصبات التي تصب في البحر الأحمر أو نهر النيل.

- نقل الأمتعة والممتلكات الثمينة إلى الأدوار العليا للحفاظ عليها.

- إحكام إغلاق النوافذ والأبواب للحدّ من تأثير مياه الأمطار والسيول على الممتلكات.

- الابتعاد عن المباني المُعرّضة للهدم أو جرف المياه.

- عدم استخدام الطرق المُعرّضة لمخاطر السيول بالمحافظات في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.