ماذا قال محمد جبريل عن تألق «صلاح»؟

25 أبريل 2018 - 04:48 م

أشاد الداعية محمد جبريل، بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مع فريقه، خلال الموسم الحالي.

وأشار «جبريل»، إلى أن نجاح محمد صلاح مع الريدز، يذكره بإنجازات العالم الراحل أحمد زويل، مشددًا على أن خروج الفرعون المصري إلى«البريميرليج»، كان له الدور الأكبر في نجاحاته الكبيرة، خلال الموسم الجاري.

وشدد على أن المواهب في العالم العربي يتم محاربتها حتى الفشل، بينما تقوم الدول الغربية بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على النجاح.

وكتب «جبريل»، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تذكرت وأنا أتابع اللاعب الخلوق محمد صلاح ونجاحاته، العالم الجليل د/ أحمد زويل عندما قال إن (المواهب في العالم العربي تحارَب حتى تفشل، وفى العالم الغربي تقدم لها المناخ الصحي ويساعدونها حتى تنجح وتتفوق) وأعتقد أن الحال خير شاهد في جميع المجالات!!!!! ولا حول ولا قوة إلا بالله».

يذكر أن محمد صلاح، قاد ليفربول للفوز على روما، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس، الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.