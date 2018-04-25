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مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في بني سويف

قبلي وبحري

جثة
أرشيفية

مصطفى البحار

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المستشفى العام

سيدة

امن بنى سويف

صعق كهربائي

أدوات

لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لصاعق كهربائى بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مستشفى بنى سويف العام؛ يفيد باستقبال جثة لسيدة وتدعى "نجوى.ش.ع"، ومقيمة بقرية باروط إلى مستشفى بنى سويف العام، إثر تعرضها لصعق كهربائي.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة تعمل بمحل أدوات كهربائية، ولقيت مصرعها أثناء العمل، وتحرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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