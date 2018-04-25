» هذا هو سبب الأمراض المنتشرة في مصر

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قال الدكتور يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس، إن كل عام يقل نصيب الفرد من المياه وبالتالي باتت الحاجة مُلحة لإيجاد حلول لتلك المشكلة.

وأضاف "هاشم"، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي لجامعة هليوبوليس، اليوم بعنوان "حلول من أجل الأرض والتربة والغذاء في أفريقيا"، أن 82% من موارد مصر المائية تذهب للزراعة فقط، في حين أن الـ18% الباقية تستخدم في كل الأغراض الحياتية.

وتابع: أن حل مشاكل التربة وخصوبتها يساهم في حل مشكلة الغذاء وتوفيره للمواطنين بكميات وجودة عالية، موضحًا أن 60% من الأمراض المنتشرة في مصر بسبب سوء جودة الغذاء.

ولفت إلى أنه لابد من توافر الإرادة الحقيقية لمواجهة المشكلات وتطبيق الحلول؛ حفاظًا على الأجيال القادمة.

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