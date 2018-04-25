مشاهد من غرق الحي الراقي.. الفساد ما زال ينخُر

25 أبريل 2018 - 05:49 م

تعرضت مصر لموجة من التقلبات المناخية أمس والتي تستمر حتى اليوم، أسفرت عن سقوط أمطار وصلت لحد السيول على بعض المناطق في القاهرة، أدت إلى شلل في الحركة المرورية وأضرار جسيمة تمثلت في انهيارات في البنية الأساسية.

منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة هو من الأحياء الراقية والتي تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لوجود شركات واستثمارات أجنبية بها فضلًا عن أن سكانها من النخبة، تعرضت لسيول فشل جهاز المدينة في السيطرة عليها.

مواطنو القاهرة الجديدة رصدوا ونشروا مشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي، تؤكد توقف على الحياة تماما وحصار السكان بالمياة وانهيار في الطرق والأنفاق، فضلًا عن تعرض بعض المولات التجارية إلى أضرار كبيرة وانهيار أسقفها، وغرق الجراجات المتواجدة أسفل العمائر بالمياة تمامًا، واقتحام السيول للكومبوند الراقي في التجمع بشكل جارف.

المواطنون أكدوا أن كل استغاثتهم بالمسؤولين ومحاولة طلب النجدة باءت بالفشل، ونرصد هنا بعض مشاهد هذه الكارثة: