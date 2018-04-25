الحكومة ترفع حالة التأهب القصوى استعدادًا للسيول

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مجلس الوزراء

سيول

أمطار

أعلن مجلس الوزراء حالة التأهب القصوى، استعدادًا للتعامل مع الأمطار الغزيرة وكذا إجراءات الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة ببعض المناطق.

ودشن مجلس الوزراء غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من مساء الثلاثاء 24 أبريل 2018 لمتابعة الموقف.

وتوصلت غرفة العمليات المركزية مع مع كل من (محافظة القاهرة، وزارة التنمية المحلية، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الإدارة العامة للحماية المدنية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، وذلك للمناورة بالإمكانات المتاحة لسرعة الاستجابة بمختلف المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة خاصة بمدنية القاهرة الجديدة، وتقوم جميع الأجهزة المعنية بتكثيف إجراءاتها للتعامل مع الموقف وسرعة إنهاء كافة الآثار السلبية باستخدام كافة الإمكانات المتاحة.

كما تم تخصيص الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع الالكتروني www.shakwa.eg لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بتداعيات الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

هذا وتتابع الغرفة باهتمام إجراءات الاستعداد بالمحافظات للاطمئنان على حالة مخرات السيول وإجراءات التطهير الدورية لها وإزالة كافة المخالفات، وإجراءات ومنشآت الحماية من مخاطر السيول، ومتابعة حالة الترع والمصارف والتأهب لرفع درجات الاستعداد طبقا للموقف، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للحدّ من مخاطر السيول الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

كما يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بشأن الأمطار والسيول المحتملة، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات والجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

كما يتم تدقيق الموقف أولا بأول بشكل مستمر نظرا للتغيرات والتقلبات السريعة في الظواهر الجوية خاصة خلال هذا الوقت من العام حتى يتسنى للجميع اتخاذ الإجراءات المطلوبة طبقا للموقف، وسوف يتم إصدار بيان دوري بتطورات الموقف.

وتم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، وتتضمن الإرشادات ما يلي:

- التوجه إلى المناطق المرتفعة الآمنة والابتعاد عن أماكن مخرات السيول ونهايات الأودية عند المصبات التي تصب في البحر الأحمر أو نهر النيل.

- نقل الأمتعة والممتلكات الثمينة إلى الأدوار العليا للحفاظ عليها.

- إحكام إغلاق النوافذ والأبواب للحدّ من تأثير مياه الأمطار والسيول على الممتلكات.

- الابتعاد عن المباني المُعرّضة للهدم أو جرف المياه.

- عدم استخدام الطرق المُعرّضة لمخاطر السيول بالمحافظات في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.


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