  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:35 م
بحث متقدم
وزير الري

وزير الري: وضعنا 4 حلول لأزمة المياه

جانب من انهيار نفق بالتجمع

مشاهد من غرق الحي الراقي.. الفساد ما زال ينخُر

النواب

إجبار النواب على «كود الملابس» يثير اعتراضهم

وزراء حكومة شريف إسماعيل

الحكومة ترفع حالة التأهب القصوى استعدادًا للسيول

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن المتهمين باغتيال «البطش»

مجلس النواب

هذه حقيقة فرض رسوم إجبارية على اللاعبين المحترفين

محمد جبريل

ماذا قال محمد جبريل عن تألق «صلاح»؟

عفروتو

إحالة أصدقاء «عفروتو» إلى الجنايات

ابوتريكة

رياضيون.. احترقوا بنار السياسة

أرشيفية

لهذا السبب.. إيقاف 18 قناة تليفزيونية

نتائج مواجهات الأهلي والزمالك في أبريل

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

#

خلاف حاد بين الجبلاية وقطبي الكرة المصرية

#

المنتخب ليس رهين الناديين

#

"ميدو" يكشف مفاجأة عن مصير عبد الله السعيد

المصريون

الزمالك

الاهلى

ابريل

القمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه الزمالك غدًا، الخميس، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري مبكرًا قبل انتهاء المسابقة رسميًا بعدة جولات، لتصبح المباراة تحصيل حاصل فيما يخص تأثيرها على وضعية الفريقين بجدول الدوري.

وجمعت القطبين 13 مواجهة في بطولة الدوري خلال شهر أبريل على مدى تاريخ البطولة، انتهت أربعة منها لصالح الأهلي، ومثلها لنادي الزمالك، بينما تعادل الفريقان في خمس مواجهات.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز نتائج مباريات القمة التي أقيمت خلال شهر أبريل في الدوري العام:

مواجهات الدوري

1 أبريل موسم 48 – 49 الزمالك يفوز 1/0 عن طريق يونس مرعى.

19 أبريل موسم 50 – 51 الأهلي يفوز 3/0 بأقدام سيد متولى وتوتو وأحمد مكاوى.

8 أبريل موسم 54 – 55 تعادل الفريقين 1/1 أحرز علاء الحامولى هدف الزمالك بينما أحرز توتو هدف الأهلي.

7 أبريل موسم 56 – 57 الأهلي يفوز 2/0 أحرزهما سيد الضظوى.

20 أبريل موسم 61 – 62 الأهلي يفوز 3/0 بأقدام محمود السايس وطارق سليم ورفعت الفناجيلى.

30 أبريل موسم 64 – 65 الزمالك يفوز 2/1 أحرز هدفى الزمالك حمادة إمام، بينما أحرز للأهلي رفعت الفناجيلى.

17 أبريل موسم 76 – 77 تعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف.

1 أبريل موسم 82 – 83 تعادل الفريقان إيجابيا 1/1، أحرز للزمالك محمد حلمى وللأهلي محمود الخطيب.

22 أبريل موسم 86 – 87 فوز الأهلي 2/1 أحرز هدفى الأهلي أيمن شوقى، بينما أحرز جمال عبد الحميدهدف الزمالك.

17 أبريل موسم 93 – 94 فوز الزمالك 2/0 أحرزهما إيمانويل أمونيكى ومحمد صبرى.

19 أبريل موسم 2002 – 2003 فوز الزمالك 3/1، أحرز للزمالك حسام حسن وعبد الحليم على وجمال حمزة، وأحرز هدف الأهلي الوحيد أحمد بلال.

23 أبريل موسم 2008 – 2009 تعادل الفريقان بدون أهداف.

16 أبريل موسم 2009 – 2010 تعادل الفريقان 3/3 أحرز للزمالك أحمد جعفر وحسين ياسر ومحمد عبد الشافى، بين أحرز للأهلي عماد متعب هدفين ومحمد بركات هدف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إلهام شاهين: «أطفال سوريا بيمثلوا ومفيش كيماوي»
» هذا هو سبب الأمراض المنتشرة في مصر
» «جروس» يبدي استياءه من إدارة الزمالك
» خبراء «حظر الكيميائي» يزورون «دوما» للمرة الثانية
» القصة الكاملة لحرق عراقية نجل زوجها المصري
» بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية
» روسيا تعلن تسليم «بشار» أنظمة دفاعات جوية جديدة
» جمعة: اختبارات لأئمة سيناء
» الكويت تطرد سفير الفلبين لهذا السبب
» إعلان حالة الطوارئ تحسبًا للسيول
» رفع حالة الطوارئ لسقوط أمطار على مدن البحر الأحمر

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين