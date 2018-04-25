نتائج مواجهات الأهلي والزمالك في أبريل

25 أبريل 2018 - 05:51 م

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه الزمالك غدًا، الخميس، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري مبكرًا قبل انتهاء المسابقة رسميًا بعدة جولات، لتصبح المباراة تحصيل حاصل فيما يخص تأثيرها على وضعية الفريقين بجدول الدوري.

وجمعت القطبين 13 مواجهة في بطولة الدوري خلال شهر أبريل على مدى تاريخ البطولة، انتهت أربعة منها لصالح الأهلي، ومثلها لنادي الزمالك، بينما تعادل الفريقان في خمس مواجهات.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز نتائج مباريات القمة التي أقيمت خلال شهر أبريل في الدوري العام:

مواجهات الدوري

1 أبريل موسم 48 – 49 الزمالك يفوز 1/0 عن طريق يونس مرعى.

19 أبريل موسم 50 – 51 الأهلي يفوز 3/0 بأقدام سيد متولى وتوتو وأحمد مكاوى.

8 أبريل موسم 54 – 55 تعادل الفريقين 1/1 أحرز علاء الحامولى هدف الزمالك بينما أحرز توتو هدف الأهلي.

7 أبريل موسم 56 – 57 الأهلي يفوز 2/0 أحرزهما سيد الضظوى.

20 أبريل موسم 61 – 62 الأهلي يفوز 3/0 بأقدام محمود السايس وطارق سليم ورفعت الفناجيلى.

30 أبريل موسم 64 – 65 الزمالك يفوز 2/1 أحرز هدفى الزمالك حمادة إمام، بينما أحرز للأهلي رفعت الفناجيلى.

17 أبريل موسم 76 – 77 تعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف.

1 أبريل موسم 82 – 83 تعادل الفريقان إيجابيا 1/1، أحرز للزمالك محمد حلمى وللأهلي محمود الخطيب.

22 أبريل موسم 86 – 87 فوز الأهلي 2/1 أحرز هدفى الأهلي أيمن شوقى، بينما أحرز جمال عبد الحميدهدف الزمالك.

17 أبريل موسم 93 – 94 فوز الزمالك 2/0 أحرزهما إيمانويل أمونيكى ومحمد صبرى.

19 أبريل موسم 2002 – 2003 فوز الزمالك 3/1، أحرز للزمالك حسام حسن وعبد الحليم على وجمال حمزة، وأحرز هدف الأهلي الوحيد أحمد بلال.

23 أبريل موسم 2008 – 2009 تعادل الفريقان بدون أهداف.

16 أبريل موسم 2009 – 2010 تعادل الفريقان 3/3 أحرز للزمالك أحمد جعفر وحسين ياسر ومحمد عبد الشافى، بين أحرز للأهلي عماد متعب هدفين ومحمد بركات هدف.