بالفيديو.. إنبي يهزم طنطا 1/3

25 أبريل 2018 - 06:03 م

فاز فريق إنبي على نظيره طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الــ34 من مسابقة الدوري العام.

أحرز أهداف إنبى كل من عرفة السيد وحمدى فتحى وعمرو الحلوانى فى الدقائق 3 و6 و22، فيما أحرز هدف طنطا الوحيد حسام جلال فى الدقيقة 83.

بذلك الفوز يحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول الدوري العام، برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول الدوري، برصيد 26 نقطة.