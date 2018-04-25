وزير الري: وضعنا 4 حلول لأزمة المياه

25 أبريل 2018 - 06:09 م

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر وأفريقيا يعانيان من مشكلة التصحر، التي تؤثر بشكل كبير في القارة ومستقبلها، لافتا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات ولكننا سنتعامل مع عدة التحديات كصعوبات وسيتم التغلب عليها، وعلينا أن نكون "متفائلين".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لجامعة هليوبوليس اليوم، بعنوان "حلول من أجل الأرض والتربة والغذاء في أفريقيا"، أن مصر وضعت الاستراتيجية القومية للمياه، والتي تتكون من 4 محاور، أولها إعادة الاستخدام لتكون المياه ذات جودة عالية عبر معالجة الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والمحور الثاني الترشيد من خلال تخفيض تنمية الموارد المائية مثل تحلية مياه البحر في تنمية المياه على سواحل مياه البحرين الأحمر والمتوسط، والمحور الثالث هو إجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأخيرًا التعاون مع دول منابع النيل بالرغم من المشكلات، وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والنظم.

وتابع وزير الري، أن الوزارة ستطلق "أسبوع القاهرة للمياه" في مايو القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي يناقش محاور تحلية المياه، وعلاج التصحر، حيث إن هذه قضايا محورية والدولة توليها اهتمامًا كبيرًا.