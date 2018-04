بالفيديو.. أفغانية تتظاهر بأنها شاب لأكثر من 10 سنوات

تظاهرت الشابة الأفغانية، سيتارا وافادار، بأنها شاب لأكثر من 10 سنوات، وذلك بطلب من والديها.

وتملك الفتاة 5 أخوات وليس لديها أي أخ، ولذلك قرر والداها تحويلها إلى شاب وأداء مهامه، حيث لم يجبراها على التنظيف والطبخ، ولكن منذ أن كانت في الثامنة من عمرها كانت تعمل 6 أيام في الأسبوع مع والدها في مصنع للطوب لتسديد الديون المتراكمة على العائلة، وفق صحيفة " NDTV ".

واعترفت الفتاة للصحفيين قائلة: "لم أفكر يوما بأنني فتاة". ووفقا لها، فإن معظم العاملين لم يعرفوا حقيقتها.

ووفقا للعادات والتقاليد، عند بلوغ سن الزواج تمتلك الفتاة حق رفض أداء الواجبات التي أكيلت إليها من قبل والديها، ولكن لا تريد أن تفعل ذلك، لتجنب شقيقتها الصغيرة البالغة من العمر 13 سنة نفس المصير.

ويشار إلى أن هذه العادة منتشرة في أفغانستان وباكستان، حيث تسمح لأسرة تجنب الضغوط الاجتماعية المرتبطة مع عدم وجود الأبناء، وتواجه العديد من الفتيات صعوبات كثيرة في مرحلة البلوغ، كما أنها تجد صعوبة في التأقلم على القيود الدينية المخصصة بالنساء.

VIDEO: Sitara Wafadar yearns for long hair like other girls. Instead, the Afghan teenager has disguised herself as a boy for more than a decade, forced by her parents to be the "son" they never had pic.twitter.com/EldK7TVlf3

— AFP news agency (@AFP) 23 أبريل، 2018