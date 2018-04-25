تجنيد «صلاح» يُثير أزمة في إسرائيل

25 أبريل 2018 - 06:31 م

شنّ أحمد الطيبى، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، هجومًا لاذعًا على أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلى، على خلفية دعوته للنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، للخدمة فى الجيش الإسرائيلي.

وقال "ليبرمان"، فى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على «تويتر»، عقب نهاية مواجهة ليفربول وروما الإيطالى (5-2): «أرغب أن يوقع اللاعب المصرى محمد صلاح للخدمة الدائمة فى الجيش الإسرائيلى».

وجاء الرد سريعًا على هذه التغريدة من قبل أحمد الطيبى، وقال فى تغريدة على «تويتر»: «صلاح يود أن يعرفك جيدًا، ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف، وما هي برامجك لقصف سد أسوان.. تغريدة تسبب الرغبة بالتقيؤ».

تتزامن التغريدة مع احتفال المصريين بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقاً لمعاهدة كامب ديفيد، ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقاً بالتحكيم الدولى فى 15 مارس 1989.

وقاد صلاح فريقه ليفربول، أمس الثلاثاء، لتحقيق فوز عريض على ضيفه روما، بخمسة أهداف لهدفين، إذ سجل هدفين وصنع آخرين ليضع فريق المدرب الألمانى يورجن كلوب قدمًا فى نهائى أغلى المسابقات على صعيد الأندية فى «القارة العجوز"».