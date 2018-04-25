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استشهاد صحفي فلسطيني متأثرا بجراحه

عرب وعالم

استشهاد صحفي فلسطيني (أرشيفية)
استشهاد صحفي فلسطيني (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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فلسطين

استشهاد

صحفي

أحمد أبو حسين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، الأربعاء، استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين، 24 عامًا، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال تغطيته للمسيرات السلمية قرب الحدود مع قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، الأربعاء، استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين، 24عامًا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال تغطيته للمسيرات السلمية قرب الحدود مع قطاع غزة.

وكان "أبو حسين"، قد نقل من غزة إلى رام الله لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية نظرًا لخطورته الصحية، قبل أن ينقل إلى مستشفى داخل إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن "أبو حسين" توفي في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، الذي نقل إليه يوم الخميس الماضي إثر تردي وضعه الصحي، وكالة "الأناضول".

وأصيب "أبو حسين"، بجروح خطرة برصاص الجيش الإسرائيلي في 13 أبريل الجاري، خلال تغطيته لأحداث مسيرة العودة السلمية.

ويعمل أبو حسين مصورًا صحفيا في وكالة "بيسان" الإخبارية المحلية.

و"أبو حسين" هو ثاني صحفي فلسطيني يستشهد خلال تغطية مسيرات العودة في قطاع غزة، بعد الصحفي ياسر مرتجى الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي يوم 7 أبريل الجاري.

ويتجمهر فلسطينيون بشكل يومي عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت منذ 30 مارس الماضي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى "النكبة" (15 مايو المقبل).

ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ويعتدي الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين قرب حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.


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