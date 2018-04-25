  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الحالة الجوية

ريال مدريد وبايرن ميونخ

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

جانب من غرق شوارع القاهرة الجديدة

أول تعليق لرئيس جهاز القاهرة الجديدة عن غرقها

إبراهيم الزعفراني

قيادي إخواني ينتصر لضباط الشرطة

زواج فيسبوك

زواج «فيسبوك».. اللي أوله «لايك» آخره طلاق

محمد صلاح

تجنيد «صلاح» يُثير أزمة في إسرائيل

المحامى أسعد هيكل

«هيكل» يعقد مقارنة بين «قنصوة» و«عنان»

مجلس النواب

هذه حقيقة فرض رسوم إجبارية على اللاعبين المحترفين

جانب من انهيار نفق بالتجمع

مشاهد من غرق الحي الراقي.. الفساد ما زال ينخُر

ابوتريكة

رياضيون.. احترقوا بنار السياسة

موعد موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ

الرياضة

ريال مدريد وبايرن ميونخ
ريال مدريد وبايرن ميونخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"رونالدو" يطلب هذا المبلغ للتجديد مع "الريال"

#

اتهام خطير يلاحق "رونالدو" من ممثلة إباحية

#

«رونالدو» يطلب انتقال «صلاح» للريال

#

ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في فالنسيا

ريال مدريد

موعد

المصريون

بايرن ميونخ

يحل فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ الألماني، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب «اليانز أرينا»، فى ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، فى تمام التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأربعاء، وتذاع المباراة على قناة، beIN SPORTS HD 1 ، بتعليق حفيظ دراجى وعصام الشوالي.

وتم الاتفاق على ارتداء لاعبى الفريق الملكى للقميص الأسود بدلا من الابيض فى مباراة اليوم، بينما يظهر الفريق البافاري بزيه التقليدي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» التشيك تعلن نقل سفارتها إلى القدس
» «رونالدو» يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونخ
» بلاغ يتهم محافظ القاهرة بالإهمال
» «هاينكس» يعلن تشكيل بايرن ميونخ لموقعة الريال
» إلهام شاهين: «أطفال سوريا بيمثلوا ومفيش كيماوي»
» موعد موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ
» هذا هو سبب الأمراض المنتشرة في مصر
» «جروس» يبدي استياءه من إدارة الزمالك
» خبراء «حظر الكيميائي» يزورون «دوما» للمرة الثانية
» القصة الكاملة لحرق عراقية نجل زوجها المصري
» بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما