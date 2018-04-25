"إسكان النواب" توافق على زيادة ميزانية تطوير العشوائيات

25 أبريل 2018 - 07:17 م

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على زيادة المخصصات المالية لصندوق تطوير العشوائيات في موازنة العام المالي 2018/2019 من 3.5 مليار إلى 15 مليار جنيه.

وأوضح النائب خالد عبدالعزيز، وكيل اللجنة، أن الزيادة جاءت للانتهاء من المناطق العشوائية، مناطق الخطورة الداهمة على مستوى الجمهورية، وليست القاهرة فقط، والتي تعدت 351 منطقة خطورة داهمة ومناطق غير ملائمة للسكن.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق، في تصريحات له، أن صندوق تطوير العشوائيات تم إنشاؤه في 2008 لتطوير العشوائيات ولكن لم يفعل بهذه الطريقة وهذا الدعم من قبل القيادة السياسية إلا في 2014.

ولفت خالد عبد العزيز إلى أن الصندوق يسعى للانتهاء من مناطق الخطورة الداهمة نهاية 2019، ونقل السكان إلى منازل حضارية آدمية، في نفس المكان أو أماكن قريبه جدا لنفس المناطق الخطرة مثل الخيالة بديلا لأهالي عزبة خيرالله، ومنطقة بطن البقرة وعزبة أبوقرن.

وأضاف عبد العزيز إلى أن منطقة روضة السيدة ستكون بديلا لمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب وفى نفس المكان، ولكن مساكن آدمية، وهو من الأولويات التي تبنتها الدولة والقيادة السياسية من أربع سنوات ونجحت فى تحقيق الهدف.