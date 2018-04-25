أول تعليق لرئيس جهاز القاهرة الجديدة عن غرقها

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جانب من غرق شوارع القاهرة الجديدة
جانب من غرق شوارع القاهرة الجديدة

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الامطار

غرق

التجمع الخامس

القاهرة الجديدة

رئيس جهاز المدينة

قال مصطفى فهمي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن السيول التي تعرضت لها المنطقة لم تحدث من قبل، مشيرًا إلى أن تم التعامل سريعًا مع السيول لإنقاذ الشوارع من الغرق.

وأوضح"فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء: "من إمبارح منمتش وواقف في الشارع لاستكمال إنهاء الأزمة"، موضحًا أنه تم الاستعانة بشركة الصرف لشفط المياه من الشوارع لتيسير حركة المرور، وأن ما حدث بسبب اختلاف المناسيب بهاز

من جانبه أعرب « الديهي»، عن استيائه بعد غرق منطقة القاهرة الجديدة بسبب سقوط أمطار، قائلا: "عدم قيام رئيس جهاز القاهرة الجديدة بمسؤوليته هو سبب غرق المنطقة".

وقال"الديهي"، إن الصور المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي لغرق التجمع الخامس في الأمطار أصدق من كل تصريحات  المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وأضاف "الديهي"، أن رئيس الجهاز أرجع سبب غرق المنطقة بالأمطار هو اختلاف المناسيب بها، متابعًا "يعني هى القاهرة الجديدة الوحيدة اللي فيها مناسيب مختلفة وباقي المدن مفهاش مناسيب مختلفة"


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