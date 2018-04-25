» التشيك تعلن نقل سفارتها إلى القدس

25 أبريل 2018 - 07:52 م

أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، مساء اليوم الأربعاء، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وكشف "زيمان" خلال مناسبة أقيمت بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على قيام إسرائيل، وهو يوم النكبة للشعب الفلسطيني، أنه خلال الشهر المقبل تفتتح التشيك قنصلية شرف لها في القدس ويعين دان فروبر قنصلا شرفيا.

وقال الرئيس التشيكي إنه اقترح نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس قبل أربع سنوات، مضيفا أن بلاده لم تنتظر الولايات المتحدة كما لم تنتظر الأخيرة نقل السفارة حتى العام المقبل.

وفي 6 ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إليها، ومن المتوقع افتتاح السفارة الجديدة في القدس منتصف الشهر المقبل.