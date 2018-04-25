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بحضور وزير القوى العاملة..

7 آلاف فرصة عمل في ملتقى توظيفي بالمعادي

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النقابة العامة للعامل بالقطاع الخاص
النقابة العامة للعامل بالقطاع الخاص

كتب احمد حمدي

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المعادى

ملتقي توظيفي

‏تقيم النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع حزب المحافظين، الملتقى التوظيفي الأول الخاص بالحزب (ابدأ) تحت رعاية الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبحضور أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص؛ لتوفير 7 آلاف فرصة عمل فى جميع التخصصات.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة بالقطاع الخاص، إن "النقابة حريصة على انتقاء الوظائف التي تلبي رغبات وطموحات الشباب الباحث عن فرصة عمل بأجر عادل، وضمانات وظيفية". 

ووجه "خليفة"، الشركات، بضرورة وجود عقد عمل يتضمن الأمان الوظيفي والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحة، واستقرار العامل بالعمل مما يشعره بالاطمئنان هو وأسرته.  

وأكد أن الحزب والنقابة مؤسستا مجتمع مدني وتتلاقى رؤيتهما فى أنه لابد من أن يمدا يديهما ويسخرا إمكانياتهما، للتعاون مع مؤسسات الدولة فى مكافحة البطالة ونشر الوعى بين الشباب لإعلاء قيمة العمل ونشر ثقافة العمل بين الشباب لاستغلال طاقتهم بالمشاركة فى عملية التنمية الشاملة والتناغم مع سياسات الدولة الاقتصادية.  

ومن المقرر أن يقام الملتقي التوظيفي بحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وذلك في شارع فلسطين المتفرع من شارع الجزائر، المعادى الجديدة يوم السبت 28 ابريل فى التاسعة صباحًا.


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