6 سيارات لسحب مياه الأمطار في بني سويف

25 أبريل 2018 - 07:55 م

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، 6 عربات كسح المياه، لرفع تجمعات المياه بجميع مواقع المحافظة.

وأوضحت الشركة، أن هذه السيارات تأتى نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة على المحافظة؛ مما نتج عنه تجمعات مياه بالميادين والشوارع، وأن هذا جاء لرفع تجمعات المياه بجميع أنحاء المحافظة مع المتابعة المستمرة؛ تحسبًا لتجدد هطول الأمطار الغزيرة.

وكانت محافظة بني سويف، قد تعرضت لموجة من الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت عليها مما نتج عنه توقف حركة السير والمرور بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظة.