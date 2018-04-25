«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الحالة الجوية

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آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة
آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

وكالات

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سيول

أمطار

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الطقس غير المستقر، مؤكدًا أن حالة الطقس السيء مستمرة حتى مساء غدا وخاصة مناطق جنوب ووسط سيناء ومدن القناة.

وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حالة الطقس ستظل غير مستقرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، موضحا أن الحالة الجوية تشهد تحسنا تدريجيا على كافة الأنحاء بداية من نهاية يوم الجمعة المقبل.


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