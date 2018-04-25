» بالفيديو.. المصري يواصل انتصاراته على حساب سموحة

25 أبريل 2018 - 08:23 م

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على نظيره سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدفا المصري كل من بانسيه وأحمد جمعة في الدقيقتين 57 و74، فيما سجل هدف سموحة الوحيد اللاعب أوميد أوكيري في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وطرد الحكم محمد الصباحى، طارق طه الظهير الأيسر لسموحة فى الدقيقة 62.

ورفع المصري رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سموحة عند 51 نقطة في المركز الخامس.