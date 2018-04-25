باحث يهودي يستنكر حذف «يوتيوب» فيديو لقتل أطفال بغزة

25 أبريل 2018 - 08:32 م

استنكر الباحث الأمريكي اليهودي "نورمان فينكلشتاين" اليوم، الأربعاء، قرار شركة "يوتيوب" (YouTube ) حذف مقطع مصور، بخصوص قتل إسرائيل أطفال بغزة.

ونشر "فينكلشتاين" مقطع الفيديو على "يوتيوب" بالتعاون مع الناشطة الفلسطينية سناء قاسم، بهدف تسليط الضوء على جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بغزة.

وكتب فينكلشتاين، بصفته كاتب وناشط سياسي، عبر حسابه على موقع توتير: "لقد استأنفت على قرار YouTube بفرض الرقابة على المقطع المصور الذي يكشف الوضع المأساوي في غزة".

وأضاف: لماذا حذف الفيديو؟ يرجى تقديم تفسير واضح، إنني متأكد من عدم وجود أي مخالفة".

وتابع: "إذا كانت إسرائيل لا تحب نشر صور الشهداء من الأطفال، فعليها أن تتقيد بطلب الأمم المتحدة عبر تويتر: أوقفوا قتلهم".

وفي 22 أبريل الجاري، حذفت "يوتيوب" المقطع المصور الذي يضم العديد من صور شهداء وجرحى مسيرة "العودة وكسر الحصار"، وبينهم أطفال، ويعرض أيضاً أنشطة طلابية يطالب من خلالها أطفال غزة بحقوقهم في الحياة والتعلم.

كما جسدت أغنية "أجنحة للطيران" للمغنية الاسكتلندية سوزان بويل، التي استخدمت كخلفية للمقطع المصور، مشاعر الحزن والأسى المرسومة على وجوه أطفال غزة.

ونورمان فينكلشتاين، من مواليد 8 ديسمبر 1953، وهو أستاذ جامعي أمريكي يهودي مختص في العلوم السياسية، وهو أيضا كاتب وناشط سياسي، معروف عنه مساندته للقضيه الفلسطينية وكره استخدام اليهود للمحرقه كوسيلة لجذب التعاطف العالمي والتغطيه على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

أما سناء قاسم، فهي لاجئة فلسطينية نشأت في لبنان، وتعمل كمدرسة لمادة الكيمياء في أثينا، وقد عملت مع فينكلشتاين منذ ما يقرب من 10 سنوات كمديرة لموقع الويب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات 42 فلسطينيا بينهم 4 أطفال، وأصاب آلاف آخرين، خلال قمعه لمسيرات "العودة" السلمية التي تخرج يوميا، منذ 30 مارس الماضي، قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.



