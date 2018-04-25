» مدير مكتب القرضاوي: الغناء والعزف على الجيتار حلال

25 أبريل 2018 - 08:52 م

أفتى عصام تليمة، مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بجواز سماع الأغاني حتى لو تشمل موسيقى.

وقال "تليمة"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إذا كانت الأغاني لا تحرك الشهوة فهي حلال حتى لو أنها تشمل الموسيقى".

كما أفتى بجواز تعلم العزف على الجيتار، قائلًا: "إلى الأخ الكريم الذي سألني عن حكم تعلم الجيتار وهل يأثم بذلك أم لا؟ وعندما أردت الكتابة له بالإجابة وجدت صفحته مغلقة فأجيب هنا ليعلم الرأي وغيره: كل آلات الموسيقى مختلف فيها بين محرم لها ومجيز ونحن من المجيزين ولا نجد دليلا قويا يستدل به على التحريم ولا إثم على من يعزف عليها أو يتعلمها أو يعلمها للناس إنما يأتي الإثم إذا أدت أي وسيلة مستخدمة للحرام عدا ذلك فلا أرى مانعا شرعيا منها والتفصيل في الأدلة له مواضعه ومراجعه لمن أراد".

ووجد "تليمة" انتقادات كبيرة بسبب فتواه، فرد على المنتقدين: "عزيزي من يرفض فتواي في إباحة الموسيقى، هذا حقك، لكن ليس من حقك ادعاء أن المسألة رأي واحد لا خلاف فيه، فهذا كذب صراح في العلم والبحث الفقهي"

وأضاف :"الأمر الآخر الأهم: ما دمت تحرم الموسيقى، سؤال: هل موبايل حضرتك لما بيرن بيرن بموسيقى ولا لأ؟ وصوت رسائل الواتس أب ولما بترن على غيرك بتسمع صوت ايه في أذنك؟ موسيقى صح؟ طيب الموسيقى حرام على مذهبك وهذا حقك، رجاء نفذ ما تؤمن به من رأي فقهي، وتخلص من الموسيقى من كل وسيلة تستخدمها في حياتك، أنا شخصيا مستقيم مع نفسي الموسيقى حلال واستخدامها بالنسبة لي حلال، بالنسبة لك الموسيقى حرام، فتخلص منها من كل حياتك. وشكرا".