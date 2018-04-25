» «الجبلاية» ترد على إهانة الأهلي لحكم القمة 116

25 أبريل 2018 - 09:16 م

أبدى عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على لجنة الحكام، غضبه الشديد من وصف مجلة النادي الأهلي، لحكم مباراتهم أمام الزمالك بـ«الملاكي».

وقال «عبد الفتاح»، في تصريحات خاصة صحفية: «ما نُشر غير مقبول بالمرة وبالتأكيد لا يقبل محمود الخطيب، رئيس الأهلي ومجلس إدارته ما نشر في المجلة التي تتبع النادي فالأهلي مثل الزمالك نادي أخلاق ومبادئ وسنرسل للنادي الأهلي نخاطبه بشأن تلك الواقعة وننتظر موقفهم تجاه المسئول عن تلك الواقعة».

وتابع المشرف على لجنة الحكام:«يقولون أنه منحاز لطرف فعليهم إذا النظر لنسبة فوز كل فريق في المباريات التي حكمها لهم الحنفي».

وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حديثه بالإشارة إلى مثل تلك الأفعال لن تؤثر على أداء حكم كبير مثل الحنفي لديه 12 عاماً من الخبرة في الملاعب ولكننا كنا لا نتمنى حدوثها.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في الثامنة مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري؛ حيث يقود اللقاء تحكيميًا طاقم مصري بقيادة محمد الحنفي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول الدوري برصيد 85 نقطة فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.