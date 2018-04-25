تامر أمين يتصل بأرقام الطوارئ على الهواء.. والنتيجة كارثية

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ابوتريكة

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الأرصاد

تامر أمين

أرقام الطوارئ

أجرى الإعلامي تامر أمين، تجربة حيّة على الهواء خلال تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، للاتصال بأرقام الطوارئ ولم يرد عليه أحد.

شاهد الفيديو..

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