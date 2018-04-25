لهذه الأسباب نرفض عرض القطع الأثرية بالخارج

25 أبريل 2018 - 09:34 م

أبدى أثريون، استياءهم من موافقة مجلس النواب، على السماح بعرض بعض القطع الأثرية المصرية في الخارج، وسط مخاوف من تعرضها للتلف أو السرقة.

ومنح مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال الشرعية القانونية لعرض قطع أثرية مصرية في الخارج حيث أقر مادة قانونية في تعديلات مشروع قانون حماية الآثار .

وأجازت مادة مستقلة في مشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وبحسب مشروع القانون، يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويُعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

ويحظر مشروع القانون، نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة، عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.

الدكتور حجاج إبراهيم، رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، استنكر القرار، قائلًا: "دعوني أخاطب من يسمع، هل هانت علينا أثار مصر لنعرضها لفترة خارج البلاد؟".

وطالب إبراهيم في تصريح إلى "المصريون"، الجهات المعنية بالآثار، بأن "يتم عرض القطع الأثرية غير الفريدة، إذا كان هناك حاجة ماسة لعرضها بالخارج".

وأوضح أن "مصر عندما طلبت من برلين بألمانيا عرض رأس نفرتيتي، لفترة زمنية محددة بالقاهرة، رفضت الطلب، على الرغم أنها خرجت من مصر بصورة غير شرعية".

وأشار إبراهيم، إلى أن "البعض تشجع وسال لعابة بعد عرض الآثار الفاطمية في كندا لحساب مؤسسة "أغاخان»" بعد ما منحت تلك المؤسسة بعض الأشخاص مصروف جيب يومي 300 دولار لهم"، حسب قوله.

وشدد على أنه من الضروري، في حال الموافقة على عرض آثار في الخارج، أن يتولى الإشراف "أهل الثقة وليس أهل الخبرة"، مدللاً بأنه في معرض ايطاليا قبل أحداث يناير 2011 رافق المعرض ثلاثة لا يعرفون الإيطالية وضعاف في الإنجليزية وظلوا بالفندق ولم يحضروا الافتتاح وتطوع بالشرح فرنساوي، وهذا الوضع تكرر في لندن فقد وصل الوفد المرافق بعد الافتتاح.

إلى ذلك، استنكرت الدكتورة سناء عبد العظيم العادلي، أستاذ التاريخ والآثار المصرية بكلية الآداب جامعة بنها، موافقة البرلمان على جواز عرض بعض القطع الأثرية في الخارج، لأنه "قد يترتب عليها مشكلات عديدة، الدولة في غنى عنها".

وأضافت لـ "المصريون"، أن "خروج تلك القطع الأثرية بشكل قانوني، لا يمثل مشكلة، لكن الأزمة تكمن عند استعادتها مرة أخرى بعد انتهاء موعد عرضها بالخارج، إذ أنه من الوارد أن يتم تصميم قطع أثرية تشبه القطعة الأصلية إلى حد كبير، بحيث لا يستطيع أحد اكتشاف الأثر الحقيقي من القطع المقلدة.

وأضافت: "العالم أصبح متقدمًا جدًا في تصميم قطع أثرية تشبه الأصلي بالتحديد، ومن ثم يمكن أن توضع تلك القطعة مكان الأخرى".

وتابعت: "لكي تثبت مصر ما حدث، وتسترد تلك القطعة، سيأخذ الأمر وقتًا طويلًا، علاوة على أنه من الوارد أن تضيع ولا تتمكن مصر من استرجاعها، وتخسرها للأبد".



