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مدرب بايرن ميونيخ: لن نستسلم في إياب أبطال أوروبا

الرياضة

هاينكس
هاينكس

المصريون ووكالات

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البايرن يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

قال يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني إن فريقه لن يستسلم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل.
وجاءت تصريحات هاينكس، مساء الأربعاء عقب هزيمة فريقه من ضيفه الملكي بهدف مقابل هدفين في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.
وأكد هاينكس "أن تلعب ضد فريق فاز بدوري ا?بطال مرتين متتاليتين وتتاح لك كل هذه الفرص ولا تستغلها فهذا تأسف عليه، ريال مدريد أظهر أنه فريق ممكن هزيمته، لن نستسلم في لقاء الإياب".
وأضاف "لعبنا مباراة جيدة ولكننا فشلنا في تسجيل الأهداف، إنه أمر مؤسف أننا لم نكافئ أنفسنا، ولكن لن نستسلم وسنحاول كل شيء هناك في مدريد".
وأوضح "كنا نطمح أن نحصل على نتيجة أفضل، الرلشي انتصر 2-1 خارج الأرض لذلك هم الآن الفريق المفضل قليلاً".
وللتأهل إلى النهائي، يحتاج بايرن ميونيخ للفوز بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" الأسبوع المقبل. -

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