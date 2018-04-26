زيدان: عانينا كثيرًا أمام البايرن لكننا حققنا الفوز

26 أبريل 2018 - 12:01 ص

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه عانى الكثير لكنه حقق نتيجة مهمة على ملعب بايرن ميونيخ الألماني بالفوز بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفي تصريح صحفي، الأربعاء، أكد زيدان "لقد عانينا الكثير، لكن النتيجة مهمة لنا وهي تحقيق الفوز، علينا أن نعاني، نحن سعداء لأننا عانينا من دون الكرة".



وأضاف زيدان "المؤسف أننا فقدنا ايسكو بسبب الإصابة وآمل أن تكون إصابته غير خطيرة".



وعن تألق ماركو أسينسيو ، قال زيدان "أسينسيو واحدًا من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، فهو مكسب لنا بالتأكيد".



كما أثنى على لوكاس فاسكيز قائلًا "لقد قام بعمل رائع، قام بتضييق الخناق على الفرنسي فرانك ريبيري لقد قام بعمل جيد جدًا".

