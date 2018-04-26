  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
جانب من غرق شوارع القاهرة الجديدة

"الوزراء": لم نتوقع غرق التجمع الخامس

طلاب المحتجزين داخل محمية وادي دجلة

تفاصيل إنقاذ الطلاب المحتجزين داخل محمية وادي دجلة

احمد موسي

"موسى" لـ المسئولين: خالو بالكم من الجو

بالفيديو.. الهلباوي: "ترامب" سيقضي على الإخوان

مفاجأة.. «الهلباوي» متحدثًا عبر قنوات الإخوان عن المصالحة

ابوتريكة

صحيفة إسبانية:«أبوتريكة» وراء تألق محمد صلاح

المهندس يحيى عبد الهادي

المتحدث باسم «الحركة المدنية»: هددوني بـ «رسالة خليعة»

الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء خليفة حفتر (أرشيفية)

سر زيارة «حفتر» للقاهرة بعد عودته من «الموت»

تامر أمين

تامر أمين يتصل بأرقام الطوارئ على الهواء.. والنتيجة كارثية

آثار مصرية (أرشيفية)

لهذه الأسباب نرفض عرض القطع الأثرية بالخارج

إبراهيم الزعفراني

قيادي إخواني ينتصر لضباط الشرطة

زيدان: عانينا كثيرًا أمام البايرن لكننا حققنا الفوز

الرياضة

زيدان
زيدان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

زيدان: مباراة الريال ويوفينتوس "جنونية"

#

برلمانية: الرقص أحسن من حاجة تانية

#

العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت بعد دهسه سيارة

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إن فريقه عانى الكثير لكنه حقق نتيجة مهمة على ملعب بايرن ميونيخ الألماني بالفوز بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي تصريح صحفي، الأربعاء، أكد زيدان "لقد عانينا الكثير، لكن النتيجة مهمة لنا وهي تحقيق الفوز، علينا أن نعاني، نحن سعداء لأننا عانينا من دون الكرة".
وأضاف زيدان "المؤسف أننا فقدنا ايسكو بسبب الإصابة وآمل أن تكون إصابته غير خطيرة".
وعن تألق ماركو أسينسيو ، قال زيدان "أسينسيو واحدًا من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، فهو مكسب لنا بالتأكيد".
كما أثنى على لوكاس فاسكيز قائلًا "لقد قام بعمل رائع، قام بتضييق الخناق على الفرنسي فرانك ريبيري لقد قام بعمل جيد جدًا".
وللتأهل إلى النهائي، يحتاج الريال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" الأسبوع المقبل. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الارصاد: طقس الخميس معتدل
» ريال مدريد يهزم البايرن في عقر داره
» أنباء عن إحالة مسؤولين للنيابة العامة في واقعة غرق القاهرة الجديدة
» «الهلباوي» يقترح مجلس حكماء لحل الأزمة في مصر
» بالصور.. كيف أنقذ الأمن 21 طالبًا من السيول؟
» «الجبلاية» ترد على إهانة الأهلي لحكم القمة 116
» مدير مكتب القرضاوي: الغناء والعزف على الجيتار حلال
» تجنيد «صلاح» يُثير أزمة في إسرائيل
» فرنسا: لن ننسحب من الاتفاق النووي الإيراني
» رياضيون.. احترقوا بنار السياسة
» بالفيديو.. المصري يواصل انتصاراته على حساب سموحة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما