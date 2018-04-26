7 أرقام شهدتها مباراة الريال وبايرن ميونيخ

26 أبريل 2018 - 12:03 ص

شهدت مباراة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين لهدف، 7 أرقام.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:





1ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو ظهر في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم رقم 11 ولا يوجد لاعب آخر شارك في نصف النهائي أكثر من 9 مواسم.

2ـ بهدف البرازيلي مارسيلو يكون قد تخطى رقم سيرخيو راموس وأصبح أكثر مدافع تسجيلًا أهداف في مرحلة خروج المغلوب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بإجمالي 7 أهداف.

3ـ مارسيلو سجل 3 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه.

4ـ توماس مولر شارك في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ13 أكثر من أي لاعب ألماني آخر في المسابقة.

5ـ الهولندي آريين روبن خاض نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ12 في مسيرته، ويأتي في المركز الثاني بين مواطنيه بفارق مباراتين خلف إيدوين فان دير سار (14 مرة).

6ـ هدف ماركو أسينسيو هو الرابع له في دوري الأبطال والأول منذ تسجيله في نهائي الموسم الماضي ضد يوفنتوس الإيطالي ، بعد ثماني دقائق من دخوله كبديل.